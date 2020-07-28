Член ОП РФ Ремесло нашел несостыковки в декларации Навального за 2019 год

Юрист и член Общественной палаты Российской Федерации Илья Ремесло уличил блогера Алексея Навального в распространении недостоверной информации о доходах.

Навальный не так давно заявил, что ликвидирует признанный в Российской Федерации иностранным агентом "Фонд борьбы с коррупцией". Причиной стали многомиллионные долги НКО. Затем блогер продемонстрировал общественности свои доходы за 2019 год. По представленной информации, он заработал 5 млн рублей, передает Федеральное агентство новостей.

Юрист нашел множество грубых несостыковок в документе. При доходе в 5 млн рублей Навальный каким-то образом умудрился приобрести автомобиль за 4 млн рублей, а также более десяти раз отдохнуть за рубежом, оплатить расходы дочери в Стэнфорде и аренду квартиры бизнес-класса. Ремесло сообщил, что Навальный так много раз заявлял об обязанности обосновывать свои траты источниками дохода, при этом же сам потратил в несколько раз больше, чем "заработал".