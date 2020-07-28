Экономист Петров спрогнозировал повышение цен на нефть

Кандидат экономических наук, член общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров во время онлайн-эфира в Медиацентре «Патриот» спрогнозировал рост цен на нефть к концу года.

По словам эксперта, во время карантина Евросоюз и Соединенные Штаты практически не использовали нефть. В частности, из-за закрытия границ. Однако ситуация меняется:

«Сейчас ожила Европа, чуть позже оживет Америка, начнутся перевозки, которые съедают огромное количество топлива, а их запасы уже закончились. Соответственно, прогнозируется потребность в нефти и повышение цен на осень-зиму этого года».

Ранее доцент Российской академии народного хозяйства Константин Добромыслов заявил, что в России необходимо увеличивать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 30 тысяч рублей.