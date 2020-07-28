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"Голос" манипулирует фактами, пытаясь создать негативный образ сентябрьских выборов

"Голос" манипулирует фактами, пытаясь создать негативный образ сентябрьских выборов

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19:09   28 Июля 2020
Политика

"Голос" манипулирует фактами, пытаясь создать негативный образ сентябрьских выборов

"Голос" манипулирует фактами, пытаясь создать негативный образ сентябрьских выборов

Скандально известное движение "Голос", которое в РФ послужило рычагом для иностранного вмешательства и провокаций в рамках общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, запустило кампанию по дискредитации выборов, намеченных на сентябрь.

Новый доклад движения, полный провокаций, уже принялись тиражировать оппозиционные средства массовой информации, отмечает Федеральное агентство новостей (ФАН).

В частности, в материале "Голоса" рассматриваются условия проведения выборов различных уровней в Единый день голосования, который намечен на 13 сентября 2020 года. Авторы доклада называют условия голосования худшими за последние четверть века. Примечательно, что кампанию по дискредитации голосования по вопросам внесения изменений в Конституцию России "Голос" тоже начал задолго до самого плебисцита.

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Автор: Яна Либерман
#выборы #голос #единый день голосования

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