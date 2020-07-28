Сотрудники "МВД" ПНС не стали препятствовать ограблению банка в Триполи

Сотрудники "МВД" так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии не помешали ограблению банка в Триполи, осуществленного группировкой "Совет Шуры революционеров Бенгази", сообщают российские СМИ.

Жители ливийской столицы во вторник сообщили о нападении на отделение Республиканского банка. Преступники открыли огонь по мирному населению. Грабители незаконно изъяли семь кейсов с наличными средствами и сбежали на территорию "Лагеря 7 апреля", который находится под управлением главы "Совета Шуры революционеров Бенгази" аль-Бургаси.

Сотрудники "МВД" ПНС Ливии находились рядом с банком и наблюдали за происходящим. Они не стали мешать преступникам совершать ограбление и стрелять по гражданским лицам.

Радикалы из "Совета Шуры революционеров Бенгази" тесно сотрудничают с турецкими военными, пишет Федеральное агентство новостей.

Телеканал "360" сообщал, что Германия отказалась от оружейных контрактов с Турцией из-за ее вмешательства в ливийский кризис.