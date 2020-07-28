В Роскачестве рассказали, как защитить глаза при использовании ПК и смартфонов

Статистика Всемирной организации здравоохранения гласит, что проблемы со зрением наблюдаются у каждого второго россиянина, а распространение гаджетов позволяет этой тенденции расти. Специалисты Роскачества рассказали «Политике сегодня», чем грозит работа у монитора, и объяснили, как сохранить зрение.

Ежедневное использование ПК негативно сказывается на здоровье. Однако такой же вред наносят и смартфоны. Дело в том, что когда человек отвлекается от монитора, его глаза «отдыхают» на экране телефона, планшета или телевизора. Регулярное времяпрепровождение у дисплея негативно отражается на организме, указали в Роскачестве.

Как поясняют эксперты службы, человеческий глаз не рассчитан на специфику зрительных нагрузок, которую он получает у монитора. При «зацикливании» на экране уменьшается частота моргания, что приводит к пересыханию слезной пленки, которая защищает роговицу. Так развивается широко распространенный среди офисных работников «Компьютерно-зрительный синдром», который позже может перерасти в «Синдром сухого глаза». Эти болезни чреваты ухудшением зрения, раздражением глаз, регулярными головными болями и другими малоприятными симптомами.

Чтобы сохранить зрение, специалисты Роскачества подготовили рекомендации. Среди них, в частности, правильное освещение рабочего места: важно избегать бликов на мониторе компьютера, чтобы лишний раз не напрягать глаза. Немаловажны и перерывы в работе — 15 минут отдыха на каждые четверть часа у экрана. Расстояние от глаз до дисплея ПК должно быть не меньше вытянутой руки, а позу следует принять такую, чтобы мышцы и сосуды не «пережимались».

Аналогично при использовании мобильных устройств. Также их не советуют использовать перед сном.

В Роскачестве добавили, что риски можно снизить при помощи ежедневной зарядки для глаз. К тому же, не стоит пренебрегать консультациями у офтальмолога.