Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Экономист Петров спрогнозировал повышение цен на нефть

Экономист Петров спрогнозировал повышение цен на нефть

 Закупки корпорации "Роскосмос" могут засекретить

Закупки корпорации "Роскосмос" могут засекретить
"Голос" манипулирует фактами, пытаясь создать негативный образ сентябрьских выборов

"Голос" манипулирует фактами, пытаясь создать негативный образ сентябрьских выборов

 Сотрудники "МВД" ПНС не стали препятствовать ограблению банка в Триполи

Сотрудники "МВД" ПНС не стали препятствовать ограблению банка в Триполи
Nexit ознаменует распад Евросоюза

Nexit ознаменует распад Евросоюза

 «Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции

«Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции
Экономист Петров спрогнозировал повышение цен на нефть

Экономист Петров спрогнозировал повышение цен на нефть

 Закупки корпорации "Роскосмос" могут засекретить

Закупки корпорации "Роскосмос" могут засекретить
"Голос" манипулирует фактами, пытаясь создать негативный образ сентябрьских выборов

"Голос" манипулирует фактами, пытаясь создать негативный образ сентябрьских выборов

 Сотрудники "МВД" ПНС не стали препятствовать ограблению банка в Триполи

Сотрудники "МВД" ПНС не стали препятствовать ограблению банка в Триполи
Nexit ознаменует распад Евросоюза

Nexit ознаменует распад Евросоюза

 «Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции

«Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции
19:50   28 Июля 2020
Весь мир

Nexit ознаменует распад Евросоюза

Nexit ознаменует распад Евросоюза

Нидерланды в скором времени могут покинуть Евросоюз. Грядущий Nexit (по аналогии с Brexit; N – Нидерланды, exit – выход, – прим. ред.) вовсю обсуждают европейские эксперты. Директор Международного некоммерческого фонда «Центр геополитических экспертиз», политолог Валерий Коровин согласен с доводами коллег.

«Выход Нидерландов из ЕС не просто возможен, но и логичен. Здесь можно говорить, в принципе, о начале распада Европейского союза. Причина одна – этот "проект" стал объектом эксплуатации со стороны иного центра – США. Уже два десятилетия ЕС представляет из себя некий плацдарм американского присутствия», — заявил эксперт.

Коровин уверен, что Вашингтон имеет полный контроль над Евросоюзом. И некоторые страны-участницы ЕС начали высказывать свое недовольство по этому поводу. Европейские СМИ пишут, что следующими кандидатами на выход могут стать Франция, Дания, Швеция и Австрия. Они наиболее подготовлены к «свободному плаванию».

Еще одним фактором внутреннего распада стал коронавирус. Коровин обратил внимание, что пандемия показала полное отсутствие единой политической солидарности между странами Европы. В условиях, когда заболевшие исчислялись десятками тысяч, «каждый в Европе спасался, как мог — в одиночку».

Политолог: Nexit ознаменует распад Евросоюза

Единственным выходом для любого государства, которое хочет сохранить собственный суверенитет и экономику, является «побег» из ЕС.

«Единая Европа должна быть переформатирована, как Европа Народов, как центр европейской культуры, имея всю полноту геополитических субъектов и возможность распоряжаться своей судьбой. Из старой Европы надо бежать, и кто быстрее убежит – тот молодец», — заключил Коровин.

Автор термина Nexit — Герт Вилдерс, глава оппозиционной «Партии свободы» Нидерландов. Он призывал сограждан отделиться от Евросоюза еще в 2014 году. Опрос британского исследовательского центра Bruges Group 2017 года показал, что 56% жителей страны поддерживают выход Нидерландов из ЕС.

С тех пор идея «развода» процветает. Нидерланды недовольны, в частности, общеевропейскими квотами по приему беженцев. На территории этой небольшой страны проживает 17 миллионов человек, и плотность населения остается четвертой среди стран Европы.

Политолог: Nexit ознаменует распад Евросоюза

О том, что Нидерланды не одобряют вектор движения Евросоюза, стало ясно на недавнем саммите, который завершился в Брюсселе. В течение жарких пятидневных переговоров самым «несогласным» участником встречи стал нидерландский премьер Марк Рютте, который критиковал почти каждое предложение европейских коллег.

В своем выступлении на саммите Рютте также назвал ряд стран-иждивенцев, которые не являются «донорами» для ЕС, но пытаются заполучить средства из общего европейского банка. К таким государствам премьер Нидерландов отнес Чехию, Литву, Латвию, Эстонию, Словакию и Венгрию.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#евросоюз #ес #европа #нидерланды #страны ес

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...