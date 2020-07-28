Nexit ознаменует распад Евросоюза

Нидерланды в скором времени могут покинуть Евросоюз. Грядущий Nexit (по аналогии с Brexit; N – Нидерланды, exit – выход, – прим. ред.) вовсю обсуждают европейские эксперты. Директор Международного некоммерческого фонда «Центр геополитических экспертиз», политолог Валерий Коровин согласен с доводами коллег.

«Выход Нидерландов из ЕС не просто возможен, но и логичен. Здесь можно говорить, в принципе, о начале распада Европейского союза. Причина одна – этот "проект" стал объектом эксплуатации со стороны иного центра – США. Уже два десятилетия ЕС представляет из себя некий плацдарм американского присутствия», — заявил эксперт.

Коровин уверен, что Вашингтон имеет полный контроль над Евросоюзом. И некоторые страны-участницы ЕС начали высказывать свое недовольство по этому поводу. Европейские СМИ пишут, что следующими кандидатами на выход могут стать Франция, Дания, Швеция и Австрия. Они наиболее подготовлены к «свободному плаванию».

Еще одним фактором внутреннего распада стал коронавирус. Коровин обратил внимание, что пандемия показала полное отсутствие единой политической солидарности между странами Европы. В условиях, когда заболевшие исчислялись десятками тысяч, «каждый в Европе спасался, как мог — в одиночку».

Единственным выходом для любого государства, которое хочет сохранить собственный суверенитет и экономику, является «побег» из ЕС.

«Единая Европа должна быть переформатирована, как Европа Народов, как центр европейской культуры, имея всю полноту геополитических субъектов и возможность распоряжаться своей судьбой. Из старой Европы надо бежать, и кто быстрее убежит – тот молодец», — заключил Коровин.

Автор термина Nexit — Герт Вилдерс, глава оппозиционной «Партии свободы» Нидерландов. Он призывал сограждан отделиться от Евросоюза еще в 2014 году. Опрос британского исследовательского центра Bruges Group 2017 года показал, что 56% жителей страны поддерживают выход Нидерландов из ЕС.

С тех пор идея «развода» процветает. Нидерланды недовольны, в частности, общеевропейскими квотами по приему беженцев. На территории этой небольшой страны проживает 17 миллионов человек, и плотность населения остается четвертой среди стран Европы.

О том, что Нидерланды не одобряют вектор движения Евросоюза, стало ясно на недавнем саммите, который завершился в Брюсселе. В течение жарких пятидневных переговоров самым «несогласным» участником встречи стал нидерландский премьер Марк Рютте, который критиковал почти каждое предложение европейских коллег.

В своем выступлении на саммите Рютте также назвал ряд стран-иждивенцев, которые не являются «донорами» для ЕС, но пытаются заполучить средства из общего европейского банка. К таким государствам премьер Нидерландов отнес Чехию, Литву, Латвию, Эстонию, Словакию и Венгрию.