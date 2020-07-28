Опасность электронных трудовых книжек сравнили с вышками 5G

Две трети россиян не готовы перейти на электронные трудовые книжки, при этом треть респондентов опасаются за свои персональные данные из-за действий злоумышленников или утечек. Об этом говорят данные опроса ВЦИОМ.

Эксперт по информационной и компьютерной безопасности и программист Сергей Вакулин находит опасения напрасными.

«Я считаю, что это безопасно, поскольку у нас даже в России используют зашифрованные данные. Я уверен, что именно такие данные хранятся в зашифрованном виде <...> в "Госуслугах" и на сайтах государства», — выразил мнение эксперт в комментарии «Политике Сегодня».

Руководитель «Агентства кибербезопасности», член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц полагает, что трудовые данные имеют ценность на черном рынке, однако большинство мошенников предпочитают более выгодные способы незаконного обогащения.

«Что касается трудовых книжек, я не вижу там такой ценности. <...> Недобросовестные сотрудники разработчиков систем эксплуатации становятся соучастниками этих утечек данных, от чего, естественно, никто не застрахован», — объяснил эксперт.

По мнению Лифшица, со временем электронные трудовые книжки завоюют доверие даже самых консервативных граждан и окончательно вытеснят традиционные бумажные документы.

«Естественно, что каждая новая технология, когда выходит, воспринимается обществом немного с преувеличенными опасениями. Мы наблюдаем как, казалось бы, должен прийти интернет 5G современный и быстрый, а люди по миру вышки сжигают. Сейчас же не нужно поколению старшего возраста объяснять, что мобильный телефон, какой бы он не был, все равно удобнее чем проводной телефон, который висит на стене дома», — провел аналогию эксперт.

Социологи отмечают, что электронный документ уже оформили 6% респондентов и еще 29% планируют это сделать. Среди желающих перейти на цифровой формат преобладают жители Москвы и Петербурга. Не доверяют цифровым технологиям преимущественно люди старше 60 лет, жители деревень и сел. Отказываться от бумажного формата не намерены 56% участников опроса.

Закон о переходе на электронные трудовые книжки вступил в силу 1 января 2020 года. Он будет добровольным до 31 декабря 2020 года. Желающие завести цифровую версию документа смогут воспользоваться услугами МФЦ, порталом госуслуг, Пенсионного фонда или оформить ее у работодателя. Для тех, кто впервые устраивается на работу, с 1 января 2021 года бумажные трудовые книжки заводиться не будут.