Экономист Добромыслов призвал увеличить МРОТ до 30 тысяч рублей

В России необходимо увеличивать минимальный размер оплаты труда (МРОТ). С таким заявлением выступил доцент Российской академии народного хозяйства Константин Добромыслов во время онлайн-эфира в Медиацентре «Патриот».

«Минимум в два раза [поднять МРОТ], он должен быть порядка 30 тысяч», — добавил экономист.

По словам спикера, в РФ есть недооцененный труд. А чтобы финансовая система пришла в равновесие, нужно начать с повышения заработной платы. Добромыслов уверен, что для России эффективнее использовать почасовую или сдельную оплату.

«Здесь стоит говорить о минимальном потребительском бюджете воспроизводства, когда работающий человек не должен получать этот МРОТ и ориентироваться на него. У него должен быть свой восстановительный бюджет. У него есть семья, дети, ему нужно их обеспечивать», — объяснил доцент.

Ранее «Политика сегодня» обсудила с проректором Финансовой академии при правительстве Александром Сафоновым инициативу Минфина, согласно которой конфискованные деньги будут перечислять в бюджет Пенсионного фонда России. По его словам, ПФР необходимы дополнительные денежные средства, однако предложение министерства вряд ли поможет устранить имеющийся дефицит.