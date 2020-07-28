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18:25   28 Июля 2020
Общество

Сторонники Навального устроили травлю Винокуровой, опубликовавшей пост о православии

Сторонники Навального устроили травлю Винокуровой, опубликовавшей пост о православии

Блогер Алексей Навальный инициировал травлю члена Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Екатерины Винокуровой в Сети.

В Telegram-канале RT появилась публикация, из которой следует, что православие – это естественная часть бытовой культуры в современной России, пишет Nation News. На своей странице в Twitter Навальный написал, что запись Винокуровой "вызывает смех". Сторонники блогера присоединились к обсуждению члена СПЧ в комментариях. С аналогичной риторикой выступила и менеджер проектов признанного в РФ иноагентом так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" Ольга Гусева.

В публикации Винокуровой нет юмористического подтекста. Однако это не помешало Навальному отреагировать на ее запись с негативным эмоциональным посылом. Сам блогер позиционирует себя в качестве верующего человека. Свои религиозные предпочтения он охотно демонстрировал на Рождество и на Пасху. Винокурова отметила, что она уважает все религиозные конфессии. Что касается Навального, он не единожды позволял себе ксенофобские высказывания, вызвавшие негативную реакцию у мусульман.

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Автор: Юлия Яковлева
#навальный #травля #винокурова

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