Сторонники Навального устроили травлю Винокуровой, опубликовавшей пост о православии

Блогер Алексей Навальный инициировал травлю члена Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Екатерины Винокуровой в Сети.

В Telegram-канале RT появилась публикация, из которой следует, что православие – это естественная часть бытовой культуры в современной России, пишет Nation News. На своей странице в Twitter Навальный написал, что запись Винокуровой "вызывает смех". Сторонники блогера присоединились к обсуждению члена СПЧ в комментариях. С аналогичной риторикой выступила и менеджер проектов признанного в РФ иноагентом так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" Ольга Гусева.

В публикации Винокуровой нет юмористического подтекста. Однако это не помешало Навальному отреагировать на ее запись с негативным эмоциональным посылом. Сам блогер позиционирует себя в качестве верующего человека. Свои религиозные предпочтения он охотно демонстрировал на Рождество и на Пасху. Винокурова отметила, что она уважает все религиозные конфессии. Что касается Навального, он не единожды позволял себе ксенофобские высказывания, вызвавшие негативную реакцию у мусульман.