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Песков сообщил о здоровье Путина после заявления Лукашенко о COVID-19

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18:23   28 Июля 2020
Политика

Песков сообщил о здоровье Путина после заявления Лукашенко о COVID-19

Песков сообщил о здоровье Путина после заявления Лукашенко о COVID-19

Состояние здоровья президента России Владимира Путина хорошее, его рабочий график продолжается, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление Лукашенко о перенесенном коронавирусе.

"Не волнуйтесь. У президента все нормально! Рабочий график продолжается", — заявил Песков.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что перенес COVID-19 в бессимптомной форме. Об этом белорусский политик узнал в понедельник, 27 июля, из заключения врачей. Последний раз Путин и Лукашенко встречались во время проведения парада Победы в Москве 24 июня 2020 года.

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Автор: Борис Нестеров
#путин #песков #лукашенко #коронавирус

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