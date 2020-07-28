Состояние здоровья президента России Владимира Путина хорошее, его рабочий график продолжается, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление Лукашенко о перенесенном коронавирусе.

"Не волнуйтесь. У президента все нормально! Рабочий график продолжается", — заявил Песков.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что перенес COVID-19 в бессимптомной форме. Об этом белорусский политик узнал в понедельник, 27 июля, из заключения врачей. Последний раз Путин и Лукашенко встречались во время проведения парада Победы в Москве 24 июня 2020 года.