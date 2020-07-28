ЯМЭФ пройдет в Крыму в 2021 году из-за коронавируса

Сроки проведения Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) были перенесены на весну 2021 года из-за пандемии коронавируса нового типа, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Мероприятие, проводимое ежегодно в апреле, ранее было перенесено на неопределенный срок ввиду ситуации с COVID-19. Об этом в соцсетях Аксенов сообщал еще в начале марта. По его словам, подобное решение является профилактической мерой, направленной на противодействие распространению инфекции, так как в форуме должны были принять участие огромное количество представителей различных государств, в которых были зафиксированы вспышки коронавируса.