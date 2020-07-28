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17:56   28 Июля 2020
Общество

АТОР назвал минимальную цену на туры в Турцию и Танзанию

АТОР назвал минимальную цену на туры в Турцию и Танзанию

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сравнила цены на российских и зарубежных курортах и выяснила, что отечественные курорты значительно дешевле и безопаснее.

Самая дешевая поездка в Турцию обойдется россиянам минимум в 57 тыс. рублей на двоих, пишут РИА Новости. Цена тура в Аланью составит 61,9 тыс. рублей, а в Танзанию — 156 тыс. рублей. А в пятизвездочном отеле Турции можно отдохнуть за 110 тыс. рублей.

Для сравнения АТОР привела цены на отдых в России. Так, минимальная цена тура в Крым и Краснодарский край колеблется от 25,5 тыс. рублей до 31,5 тыс. рублей. На Байкале можно отдохнуть на сумму от 46 тыс. рублей, а стоимость путевки на Алтай и в Хакасию остается стабильной — от 32 до 41 тыс. рублей.

Ранее эксперты советовали россиянам выбирать более безопасные места для отпуска, а не ехать на отдых в Турцию, которая все еще лидирует среди других стран по числу заболевших коронавирусом.

Кроме того, немецкие ученые рассказали о том, как рабочие мясокомбината в Германии заразились коронавирусной инфекцией через систему кондиционирования. Немцы доказывают, что подцепить COVID-19 можно, находясь на расстоянии 8 метров от источника.

Поскольку кондиционеры в жаркой Турции - неотъемлемый элемент комфортного отдыха туристов, эксперты советуют туркам проверить теорию немцев и отключить в отелях необслуживаемые кондиционеры. Россиянам же советуют выбирать отечественные курорты, чтобы не испортить себе отдых за рубежом заболеванием.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #турция #курорт #COVID-19

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