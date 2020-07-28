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17:51   28 Июля 2020
Политика

Сирийцы осудили США за разграбление богатств ближневосточного государства

Сирийцы осудили США за разграбление богатств ближневосточного государства

Народная акция против военного присутствия Турции и США прошла на территории населенного пункта Аль-Ватватия в Сирии. Мирные граждане осудили американские и турецкие войска за разграбление богатств ближневосточного государства.

Помимо присутствия США, сирийцы выступали против так называемого "акта Цезаря". Жители Аль-Ватватии считают, что Вашингтон специально вводит ограничения против официального Дамаска, чтобы ухудшить жизнь мирных граждан.

В ходе мероприятия звучали лозунги в поддержку правительства сирийского лидера Башара Асада. Жители уверены, что только законная власть сможет навести в стране порядок. Соответствующую информацию предоставило Федеральное агенство новостей.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #сирия #асад #турция #митинг

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