Депутат Вострецов объяснил, как правильное ПО может повысить безопасность школ

Виртуальные комплексы для проведения в образовательных учреждениях занятий по правилам поведения во время пожара смогут повысить безопасность в школах, заявил депутат Госдумы, председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

Активисты СОЦПРОФ и программисты ранее начали разработку специального ПО, которое помогает предприятиям выполнять требования охраны труда и безопасности на производстве. Во время работы над проектом возникла идея о создании программы, совместимой с очками виртуальной реальности, которая будет полезна на уроках ОБЖ в школах, подчеркнул Вострецов. По его словам, такое ПО будет бесплатно поставляться в российские школы.

"Жизнь каждого ребенка для нас — главная ценность. Подготовленный к эвакуации из школы подросток сможет спастись не только сам, но и помочь своим товарищам", — заявил парламентарий.

Компьютерные комплексы уже сейчас получили одобрение Министерства просвещения РФ и МЧС. Программное обеспечение прошло все необходимые проверки и сертификации.