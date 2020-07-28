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17:48   28 Июля 2020
Происшествия

Число пострадавших при ДТП с автобусом в Турции выросло до 27 человек

Число пострадавших при ДТП с автобусом в Турции выросло до 27 человек

Количество военнослужащих, пострадавших в результате аварии, в которую попал перевозивший их автобус в турецкой провинции Мерсин, выросло до 27 человек.

Глава турецкого минобороны Хулуси Акар рассказал журналистам, что ДТП могло произойти в следствии того, что у автобуса отказали тормоза. По данным, водитель транспорта сделал все, что мог, чтобы избежать аварии. Акар уточнил, что в следствии произошедшего погибли четверо военных и два водителя. Ранены 27 военных, четверо сечас находятся в реанимации.

Некоторое время назад сообщалось, что минимум шесть селовек, в том числе пять военных, погибли, а еще десять получили тяжелые ранения в результате ДТП с участием автобуса в южной турецкой провинции Мерсин.

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Автор: Илья Романович
#авария #дтп #турция

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