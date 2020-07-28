Президент Белоруссии заявил, что переболел коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перенес коронавирусную инфекцию.

Глава государства сообщил, что перенес заболевание без симптомов и "на ногах". Он рассказал об этом в ходе встречи с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности Белоруссии при посещении войской части №3214 внутренних войск МВД.

"Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно", — заметил Лукашенко.

В ходе выступления Лукашенко извинился за голос. Он объяснил, что ему приходится много говорить в последнее время. Также он рассказал о своей истории с COVID-19. Заключение о состоянии здоровья ему накануне выдали медики, проводившие обследование.