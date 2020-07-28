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17:44   28 Июля 2020
Общество

Президент Белоруссии заявил, что переболел коронавирусом

Президент Белоруссии заявил, что переболел коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перенес коронавирусную инфекцию.

Глава государства сообщил, что перенес заболевание без симптомов и "на ногах". Он рассказал об этом в ходе встречи с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности Белоруссии при посещении войской части №3214 внутренних войск МВД.

"Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно", — заметил Лукашенко.

В ходе выступления Лукашенко извинился за голос. Он объяснил, что ему приходится много говорить в последнее время. Также он рассказал о своей истории с COVID-19. Заключение о состоянии здоровья ему накануне выдали медики, проводившие обследование.

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Автор: Яна Либерман
#белоруссия #лукашенко #коронавирус

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