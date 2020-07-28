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17:40   28 Июля 2020
Политика

Фильм "Шугалей-2" станет дипломатическим инструментом и поможет освободить социологов

Фильм "Шугалей-2" станет дипломатическим инструментом и поможет освободить социологов

Фильм "Шугалей-2", рассказывающий о судьбе российских социологов в Ливии, может стать дипломатическим инструментом для освобождения граждан из ливийской тюрьмы. Такое мнение выразил политолог Владимир Корнилов.

В беседе с Nation News Корнилов отметил, что сейчас художественные фильмы способны влиять на политику стран, поскольку история уже имеет подобные примеры.

Политолог уверен, что кинокартина "Шугалей-2", основанная на реальной истории российских ученых, незаконно удерживаемых террористами ПНС в ливийской тюрьме, поможет скорейшему возвращению этих россиян на родину.

Сейчас МИД РФ ведет активные дипломатические переговоры по освобождению Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Известно, что социологи до сих пор незаконно удерживаются в ливийской тюрьме "Митига", где им не были предъявлены никакие обвинения.

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Автор: Борис Нестеров
#ливия #корнилов #пнс #шугалей-2

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