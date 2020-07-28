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Песков сообщил о здоровье Путина после заявления Лукашенко о COVID-19

Песков сообщил о здоровье Путина после заявления Лукашенко о COVID-19

 Сирийцы осудили США за разграбление богатств ближневосточного государства

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17:38   28 Июля 2020
Политика

Костенко предложила отменить налоги и сборы для пенсионеров-предпринимателей

Костенко предложила отменить налоги и сборы для пенсионеров-предпринимателей

Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по контролю и регламенту Наталья Костенко предложила освободить от уплаты налогов и сборов пенсионеров-предпринимателей, сообщают российские СМИ.

Костенко рассказала о поступающих к ней обращениях от пенсионеров по вопросу невозможности уплаты налогов. Причиной является отсутствие доходов от предпринимательской деятельности в условиях эпидемиологической обстановки. Депутат Госдумы предложила освободить от уплаты налогов и сборов пенсионеров, которые осуществляют свою деятельность в сферах, не включенных в список пострадавших от коронавируса, пишет РИА Новости.

Телеканал "360" сообщал, что в Госдуме прокомментировали заявления МИД Украины о "Северном потоке — 2".

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Автор: Яна Либерман
#госдума #налоги #костенко

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