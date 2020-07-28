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17:30   28 Июля 2020
Происшествия

Facebook, Twitter и YouTube удалили видео-миллионник с "американскими врачами"

Facebook, Twitter и YouTube удалили видео-миллионник с "американскими врачами"

Платформы Facebook, Twitter и YouTube исключили из своих лент видеоролик, рассказывающий о бесполезности медицинских масок. Утверждением делилась некая "группа американских врачей". За время существования ролик успел набрать миллион просмотров.

Видеоролик с выступлением некой группы людей, именуемых "американскими врачами", успел набрать в Сети миллион просмотров, прежде чем модераторы Facebook, Twitter и YouTube спохватились и удалили его.

Люди на записи рассказывали, к примеру, о том, что медицинские маски якобы не спасают от коронавируса, а гидроксихлорохин способен от него вылечить.

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Автор: Ирина Большунова
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