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17:24   28 Июля 2020
Общество

Политолог Шаповалов не верит в случайные блокировки российских СМИ в YouTube

Политолог Шаповалов не верит в случайные блокировки российских СМИ в YouTube

Американская компания Google заблокировала аккаунт российского телеканала "Царьград" на видеохостинге YouTube без всяких предупреждений. Политолог Владимир Шаповалов считает блокировку этого и других российских каналов неслучайной.

Google заблокировал аккаунт не только "Царьграда", но и другого отечественного канала "Геополитика.ру". Шаповалов считает действия американской компании актом откровенной цензуры против России, которой, по его словам, не было даже в Советском Союзе.

"Все эти действия не являются ошибкой робота или сотрудника. Это не случайность", — заявил политолог в беседе с корреспондентом "Слова и Дела".

Руководство США поступает так с российскими каналами, чтобы сформировать у своих граждан однозначную позицию, уверен собеседник издания. Американские власти пытаются оградить жителей страны от всей информации, которая не соответствует точке зрения Вашингтона, пояснил Шаповалов.

YouTube заблокировал аккаунт "Царьграда" в ночь на 28 июля. "Беззубая" реакция России на неправомерные действия американской компании может привести к блокировке всех отечественных СМИ, полагает глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

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Автор: Илья Романович
#шаповалов #цензура #youtube #блокировка

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