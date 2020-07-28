Адвокат предрек Навальному новый срок из-за невыплаченных долгов по иску «Московского школьника»

Симоновский суд Москвы постановил взыскать с ФБК 600 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах. Находящаяся в реестре НКО с иностранным финансированием организация Алексея Навального обязана выплатить 300 тысяч рублей из-за публикаций без маркировки иноагента. Еще 300 тысяч рублей — за отсутствие регистрации Фонда в статусе иностранного агента, как того требует закон.

Штраф не первый. В октябре 2019 года столичный арбитражный суд постановил взыскать с ФБК 29 миллионов рублей в качестве компенсации вреда деловой репутации поставщика питания «Московский школьник». Аналогичные суммы штрафа (по 29 миллионов рублей) должны были выплатить сам Алексей Навальный и его соратница Любовь Соболь. Впрочем, основатель ФБК дал понять, что платить не намерен. Он сослался на недостаток средств и объявил о ликвидации Фонда, чтобы аннулировать юридические обязательства.

Адвокат, инициатор сетевого движения «За честный суд» Александр Зорин в комментарии «Политике Сегодня» выразил мнение, что Навальному не удастся переложить ответственность на своих подчиненных. К примеру, на Ивана Жданова, де-юре являющегося директором ФБК.

Если следствие докажет, что Навальный руководил Фондом и был основным инициатором его деятельности, то на его плечи ляжет вся тяжесть предписанных судом выплат.

«Сам Навальный признал, что именно он "закрывает ФБК" с целью неисполнения решения суда. Получается, он сам на себя собрал доказательства управления этим фондом. Так что в рамках банкротства он может быть привлечен еще и к субсидиарной ответственности», — объяснил Зорин.

Адвокат усомнился в искренности основателя ФБК и его невозможности выплатить компенсацию «Московскому школьнику». Зорин уверен, что на счетах организации остались деньги обманутых подписчиков Навального.

Если последнее подтвердится в суде, то Навального ждет ответственность по уголовной статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). В зависимости от тяжести доказанных обвинений Навальный может получить еще один крупный штраф или реальный срок до шести лет.

Алексей Навальный объявил о ликвидации ФБК 20 июля 2020 года. Причиной стал иск о компенсации вреда деловой репутации поставщика питания «Московский школьник». Суд встал на сторону истца, установив, что Навальный и его сотрудники оклеветали предприятие.

Речь шла о ролике Фонда, в котором якобы экс-сотрудница «Московского школьника» рассказывала об антисанитарии на предприятии. Позже выяснилось, что женщина читала готовый текст под давлением сотрудников ФБК.