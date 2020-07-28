Риекстиньш: в НАТО не решатся нарушить основополагающий акт с Россией

НАТО не будет увеличивать количество воинского контингента на территории Польши и Прибалтики в нарушение основополагающего акта с Россией, считает латвийский посол в РФ Марис Риекстиньш.

Руководство Североатлантического Альянса не пойдет на нарушение основополагающего акта, составленного в 1997 году, после вывода солдат из Германии, передает NEWS.ru слова посла. Он подчеркнул, что в документе не прописаны четкие ограничения численности войск блока на каких-либо территориях, однако у всех существует понимание, что в нем говорится максимум о бригаде. Риекстиньш отметил, что ни Польша, ни страны Балтийского региона не планируют размещать у себя столь масштабные силы.

Альянс следует всем возложенным на себя обязательствам рамках этого документа, сказал дипломат. По его словам, определенные силы блока были размещены в Польше и Прибалтике ввиду решений на уровне НАТО в соответствии с оценкой потенциальных угроз.