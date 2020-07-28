Рост евро никак не скажется на благосостоянии россиян

Курс евро по состоянию на 16.30 28 июля 2020 года преодолел отметку в 85 рублей. Президент Центра экономики инфраструктуры, экономист Владимир Косой объяснил, что для обычных россиян временное ослабление национальной валюты не несет серьезной угрозы.

«Учитывая то, что в нынешних условиях подавляющее большинство россиян не слишком-то потребляют импорт и не ездят за границу, небольшая девальвация рубля не сильно ударит по бюджету средней российской семьи. Но любому ясно, что все же в обозримом будущем такое изменение курса может отразиться на потребительских ценах», — заявил специалист.

Косой считает, что подорожание евро связано с решением Центробанка опустить ключевую ставку до 4,25 процента. Это смягчение до исторического минимума стало уже четвертым с начала 2020 года. Впрочем, решение совета директоров Банка России эксперт назвал взвешенным, поскольку пока страна остается в «том коридоре курса, который комфортен и для Центробанка, и для Минфина».

Еще одной причиной изменений курса могут служить протесты в США, добавил экономист. По его словам, доллар является основной резервной валютой во всем мире, и ситуация на Западе не может не отражаться на мировой экономике.

Ключевая ставка — это минимальный процент, под который коммерческие банки берут кредит у ЦБ. Это значит, что показатель ключевой ставки напрямую влияет на величину тех процентов, под которые банки выдают кредиты.