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17:09   28 Июля 2020
Россия

Рост евро никак не скажется на благосостоянии россиян

Рост евро никак не скажется на благосостоянии россиян

Курс евро по состоянию на 16.30 28 июля 2020 года преодолел отметку в 85 рублей. Президент Центра экономики инфраструктуры, экономист Владимир Косой объяснил, что для обычных россиян временное ослабление национальной валюты не несет серьезной угрозы.

«Учитывая то, что в нынешних условиях подавляющее большинство россиян не слишком-то потребляют импорт и не ездят за границу, небольшая девальвация рубля не сильно ударит по бюджету средней российской семьи. Но любому ясно, что все же в обозримом будущем такое изменение курса может отразиться на потребительских ценах», — заявил специалист.

Косой считает, что подорожание евро связано с решением Центробанка опустить ключевую ставку до 4,25 процента. Это смягчение до исторического минимума стало уже четвертым с начала 2020 года. Впрочем, решение совета директоров Банка России эксперт назвал взвешенным, поскольку пока страна остается в «том коридоре курса, который комфортен и для Центробанка, и для Минфина».

Еще одной причиной изменений курса могут служить протесты в США, добавил экономист. По его словам, доллар является основной резервной валютой во всем мире, и ситуация на Западе не может не отражаться на мировой экономике.

Ключевая ставка — это минимальный процент, под который коммерческие банки берут кредит у ЦБ. Это значит, что показатель ключевой ставки напрямую влияет на величину тех процентов, под которые банки выдают кредиты.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #экономика #евро #рост #валюта #центробанк #рубль

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