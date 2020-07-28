Украинские власти рассчитывают, что Польша примет участие в международной платформе по "деоккупации Крыма". Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба после переговоров со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем.

Украинский министр проинформировал главного дипломата Польши о намерении запустить международную платформу по "деоккупации" Крыма. Киев рассчитывает, что Варшава не только поддержит эту инициативу, но и возглавит ее. Соответствующую информацию предоставило издание Regnum.

Также Варшава является верным союзником Вашингтона. Польша является дестабилизирующим фактором в Европе.