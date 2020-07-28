Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Рост евро никак не скажется на благосостоянии россиян

Рост евро никак не скажется на благосостоянии россиян

 Малофеев объяснил блокировку «Царьграда» на YouTube своей борьбой за интересы России

Малофеев объяснил блокировку «Царьграда» на YouTube своей борьбой за интересы России
Киев рассчитывает на участие Варшавы в международной платформе по Крыму

Киев рассчитывает на участие Варшавы в международной платформе по Крыму

 Мирошник рассказал о последствиях выхода Кучмы из контактной группы по Донбассу

Мирошник рассказал о последствиях выхода Кучмы из контактной группы по Донбассу
«Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции

«Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции

 Близятся выборы в США, американцы вооружаются свастикой

Близятся выборы в США, американцы вооружаются свастикой
Рост евро никак не скажется на благосостоянии россиян

Рост евро никак не скажется на благосостоянии россиян

 Малофеев объяснил блокировку «Царьграда» на YouTube своей борьбой за интересы России

Малофеев объяснил блокировку «Царьграда» на YouTube своей борьбой за интересы России
Киев рассчитывает на участие Варшавы в международной платформе по Крыму

Киев рассчитывает на участие Варшавы в международной платформе по Крыму

 Мирошник рассказал о последствиях выхода Кучмы из контактной группы по Донбассу

Мирошник рассказал о последствиях выхода Кучмы из контактной группы по Донбассу
«Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции

«Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции

 Близятся выборы в США, американцы вооружаются свастикой

Близятся выборы в США, американцы вооружаются свастикой
16:35   28 Июля 2020
Политика

Киев рассчитывает на участие Варшавы в международной платформе по Крыму

Киев рассчитывает на участие Варшавы в международной платформе по Крыму

Украинские власти рассчитывают, что Польша примет участие в международной платформе по "деоккупации Крыма". Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба после переговоров со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем.

Украинский министр проинформировал главного дипломата Польши о намерении запустить международную платформу по "деоккупации" Крыма. Киев рассчитывает, что Варшава не только поддержит эту инициативу, но и возглавит ее. Соответствующую информацию предоставило издание Regnum.

Также Варшава является верным союзником Вашингтона. Польша является дестабилизирующим фактором в Европе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#украина #польша #крым

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...