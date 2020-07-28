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17:32   28 Июля 2020
Ближнее зарубежье

Гавра: «Люблинский треугольник» поддержит российскую оппозицию

Гавра: «Люблинский треугольник» поддержит российскую оппозицию

Создание Польшей, Украиной и Литвой «Люблинского треугольника» — удобный инструмент для нагнетания напряженности и собирания политического капитала. Об этом в комментарии «Политике сегодня» заявил политолог и профессор СПбГУ Дмитрий Гавра.

О новом объединении на политической арене сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Гавра отметил, что Варшава, Киев и Вильнюс сходятся в негативных воспоминаниях об отношениях с СССР, а далее и с Россией.

«С одной стороны, это очередной союз для сдерживания нашей страны. А с другой — Украина, Литва и Польша граничат с Россией, а значит, что с этих территорий осуществляется финансовая поддержка той части российской оппозиции, которая готова работать против действующей российской власти», — убежден социолог.

Гавра: «Люблинский треугольник» поддержит российскую оппозицию

Помимо этого, территории Литвы, Украины и Польши могут быть определенными форпостами для наблюдения за российской военной инфраструктурой. Но наше государство это ни капли не напугает, так как Москва не видит в этих странах врага, говорит собеседник ПС.

«Наоборот, наша страна максимально заинтересована в том, чтобы ее человеческие контакты и гуманитарные связи развивались», — пояснил эксперт.

Как сообщил украинский министр иностранных дел, «Люблинский треугольник» сосредоточится на углублении взаимоотношений между тремя странами, а также поможет активно взаимодействовать и помогать соседним государствам. Однако, по мнению Дмитрия Гавры, этот союз создан не для добрых намерений.

«Я не жду от этого альянса каких-то инициатив, связанных с уменьшением напряженности, наведением мостов народной дипломатии. Это игры больших мальчиков, а в этом альянсе, кроме, может, Польши, больших мальчиков нет», — аргументировал профессор.

Гавра: «Люблинский треугольник» поддержит российскую оппозицию

Кулеба отмечал, что формат «Люблинского треугольника» станет важным элементом укрепления центральной Европы, а Киеву поможет стать полноправным членом европейской и евроатлантической семьи. На деле же, считает социолог, объединение необходимо Незалежной больше для решения внутренних политических вопросов, а не внешних:

«Понятно, что Украине сейчас важна любая поддержка в контексте движения в сторону евроатлантического содружества. Но это больше важно для [главы страны Владимира] Зеленского: ему нужно получить поддержку от всех жителей, которые не доверяют его политике, получить больше голосов на выборах».

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Автор: Карина Азоян
#россия #украина #польша #литва #зеленский #кулеба

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