Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Рост евро никак не скажется на благосостоянии россиян

Рост евро никак не скажется на благосостоянии россиян

 Малофеев объяснил блокировку «Царьграда» на YouTube своей борьбой за интересы России

Малофеев объяснил блокировку «Царьграда» на YouTube своей борьбой за интересы России
Киев рассчитывает на участие Варшавы в международной платформе по Крыму

Киев рассчитывает на участие Варшавы в международной платформе по Крыму

 Мирошник рассказал о последствиях выхода Кучмы из контактной группы по Донбассу

Мирошник рассказал о последствиях выхода Кучмы из контактной группы по Донбассу
«Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции

«Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции

 Близятся выборы в США, американцы вооружаются свастикой

Близятся выборы в США, американцы вооружаются свастикой
Рост евро никак не скажется на благосостоянии россиян

Рост евро никак не скажется на благосостоянии россиян

 Малофеев объяснил блокировку «Царьграда» на YouTube своей борьбой за интересы России

Малофеев объяснил блокировку «Царьграда» на YouTube своей борьбой за интересы России
Киев рассчитывает на участие Варшавы в международной платформе по Крыму

Киев рассчитывает на участие Варшавы в международной платформе по Крыму

 Мирошник рассказал о последствиях выхода Кучмы из контактной группы по Донбассу

Мирошник рассказал о последствиях выхода Кучмы из контактной группы по Донбассу
«Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции

«Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции

 Близятся выборы в США, американцы вооружаются свастикой

Близятся выборы в США, американцы вооружаются свастикой
16:28   28 Июля 2020
Происшествия

Гаспарян раскритиковал заявления координатора "Открытой России" об избиении

Гаспарян раскритиковал заявления координатора "Открытой России" об избиении

Координатора основанной Михаилом Ходорковским "Открытой России" Сергея Наумова якобы "избил" охранник врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

Радиоведущий, писатель и публицист Армен Гаспарян уверен, что координатор Ходорковского врет. Журналист опубликовал на своей странице в соцсетях видеоролик, в котором Наумов рассказал о так называемом "нападении". По мнению Гаспаряна, "вся его история — похожа на враки".

Пользователи Сети также выразились свои сомнения насчет показаний Наумова, акцентировав внимание на том, почему он не сделал фотографий так называемого "преследователя".

Оппозиция в России решила устроить травлю врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева, чтобы тем самым оказать искусственную поддержку протестным настроениям в регионе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#акции #ходорковский #нападение #хабаровск #гаспарян #открытая россия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...