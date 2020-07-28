Гаспарян раскритиковал заявления координатора "Открытой России" об избиении

Координатора основанной Михаилом Ходорковским "Открытой России" Сергея Наумова якобы "избил" охранник врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

Радиоведущий, писатель и публицист Армен Гаспарян уверен, что координатор Ходорковского врет. Журналист опубликовал на своей странице в соцсетях видеоролик, в котором Наумов рассказал о так называемом "нападении". По мнению Гаспаряна, "вся его история — похожа на враки".

Вот фрагмент интервью координатора Ходорковского, приехавшего для провокаций в Хабаровск: «Около подъезда сидел мужчина в чёрной маске, очках, весь закутанный, не разобрать...» Важное видео для понимания логики провокаций https://t.co/Q5tWfxnbPm pic.twitter.com/S9NGpzICme — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) July 28, 2020

Пользователи Сети также выразились свои сомнения насчет показаний Наумова, акцентировав внимание на том, почему он не сделал фотографий так называемого "преследователя".

Оппозиция в России решила устроить травлю врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева, чтобы тем самым оказать искусственную поддержку протестным настроениям в регионе.