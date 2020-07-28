Мирошник рассказал о последствиях выхода Кучмы из контактной группы по Донбассу

Экс-президент Украины Леонид Кучма являлся для контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе не более чем "знаменем". Такую точку зрения выразил советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник.

Пресс-служба Офиса президента Украины Владимира Зеленского в понедельник опубликовала заявление главы государства. В нем говорится, что Кучма прекратил работу в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. Его работа в минском процессе была чрезвычайно важной, указано в документе.

Мирошник прокомментировал случившееся, отметив, что Кучма не оказывал особого влияния на политику украинской делегации. Бывший председатель контактной группы последний раз участвовал в заседании в марте. После этого он ни разу не принимал участия в переговорах. Кучма выступал как "знамя делегации", но не более, пишет новостное агентство "Харьков".

Телеканал "360" сообщал, что Зеленский поблагодарил Кучму за работу в контактной группе по Донбассу.