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 Мирошник рассказал о последствиях выхода Кучмы из контактной группы по Донбассу

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16:27   28 Июля 2020
Политика

Мирошник рассказал о последствиях выхода Кучмы из контактной группы по Донбассу

Мирошник рассказал о последствиях выхода Кучмы из контактной группы по Донбассу

Экс-президент Украины Леонид Кучма являлся для контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе не более чем "знаменем". Такую точку зрения выразил советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник.

Пресс-служба Офиса президента Украины Владимира Зеленского в понедельник опубликовала заявление главы государства. В нем говорится, что Кучма прекратил работу в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. Его работа в минском процессе была чрезвычайно важной, указано в документе.

Мирошник прокомментировал случившееся, отметив, что Кучма не оказывал особого влияния на политику украинской делегации. Бывший председатель контактной группы последний раз участвовал в заседании в марте. После этого он ни разу не принимал участия в переговорах. Кучма выступал как "знамя делегации", но не более, пишет новостное агентство "Харьков".

Телеканал "360" сообщал, что Зеленский поблагодарил Кучму за работу в контактной группе по Донбассу.

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Автор: Илья Романович
#минск #кучма #мирошник

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