Армия Хафтара будет использовать комплексы "Рубеж Э" для отражения турецких атак с моря

Специалисты Ливийский национальной армии (ЛНА) смогли восстановить береговые ракетные комплексы "Рубеж Э" для защиты страны от турецких кораблей, пишут СМИ.

Силы ЛНА укрепили оборону государства при помощи береговых ракетных комплексов "Рубеж Э", оснащенных противокорабельными ракетами П-15М "Термит", передает ФАН. Известно, что подобные боеприпасы позволяют эффективно уничтожать морские цели на удалении в 80 километров.

Восстановленные специалистами ЛНА комплексы помогут защитить страну от вмешательства Турции, применяющей боевые корабли для охраны грузовых судов, перевозящих террористам Правительства национального согласия (ПНС) Ливии военную технику и вооружение. Кроме того, войска Халифы Хафтара смогут бороться с турецкими кораблями, использующими системы РЭБ.