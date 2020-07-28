Малькевич о блокировке "Царьград": YouTube осознанно атакует пророссийские СМИ

Учетная запись российского СМИ "Царьград" накануне беспричинно подверглась блокировке со стороны видеосервиса YouTube. Событие прокомментировал член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

По мнению Малькевича, случившееся является еще одним проявлением инфовойны, которая направлена против России. Речь идет о противодействии тем изданиям, которые транслируют патриотическую позицию, пишет ФАН.

Малькевич отметил, что уже говорил о вероятной блокировке наиболее популярных российских средств массовой информации, которые считаются традиционными. С этим может столкнуться RT. В качестве конечного срока общественник назвал 2024 год, когда Запад избавится от всех изданий, которые ему мешают.

Член ОП призвал применить в отношении YouTube штрафные меры, которые предусмотрены действующими законами России.