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 Малофеев объяснил блокировку «Царьграда» на YouTube своей борьбой за интересы России

Малофеев объяснил блокировку «Царьграда» на YouTube своей борьбой за интересы России
Киев рассчитывает на участие Варшавы в международной платформе по Крыму

Киев рассчитывает на участие Варшавы в международной платформе по Крыму

 Мирошник рассказал о последствиях выхода Кучмы из контактной группы по Донбассу

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15:48   28 Июля 2020
Политика

Конгрессмен США опроверг информацию о "российском сочинительстве" досье на Трампа

Конгрессмен США опроверг информацию о "российском сочинительстве" досье на Трампа

Аналитический центр Brookings Institution выступал под видом "российского источника" для досье на президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Такое мнение выразил конгрессмен, член комитета Палаты представителей США по разведке Девин Нунес.

Конгрессмен заявил, что руководство Brookings Institution отправляло авторам досье на Трампа текстовые сообщения, когда принимались попытки по распространению документа. По его словам, история с компроматом на американского президента создана предвыборным штабом бывшего государственного секретаря США Хиллари Клинтон. ФБР пыталось приписать ответственность за инцидент некоему "российскому источнику", приводит слова Нунеса телеканал RT.

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Автор: Яна Либерман
#сша #трамп #Девин Нунес

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