Конгрессмен США опроверг информацию о "российском сочинительстве" досье на Трампа

Аналитический центр Brookings Institution выступал под видом "российского источника" для досье на президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Такое мнение выразил конгрессмен, член комитета Палаты представителей США по разведке Девин Нунес.

Конгрессмен заявил, что руководство Brookings Institution отправляло авторам досье на Трампа текстовые сообщения, когда принимались попытки по распространению документа. По его словам, история с компроматом на американского президента создана предвыборным штабом бывшего государственного секретаря США Хиллари Клинтон. ФБР пыталось приписать ответственность за инцидент некоему "российскому источнику", приводит слова Нунеса телеканал RT.