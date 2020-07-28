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15:35   28 Июля 2020
Происшествия

Муж-расчленитель арестован на два месяца за убийство супруги в Санкт-Петербурге

Муж-расчленитель арестован на два месяца за убийство супруги в Санкт-Петербурге

Житель Санкт-Петербурга арестован по подозрению в жестоком убийстве супруги. Правоохранители рассказали об издевательствах расчленителя.

Полиция арестовала петербургского мужа-расчленителя за убийство супруги. Подозреваемый в совершении жестокой расправы проведет в СИЗО два месяца.

По данным следствия, житель Санкт-Петербурга расправился со своей 23-летней женой, которая хотела развестись. Правоохранители рассказали, что обнаружили переписку погибшей, где говорится об издевательствах со стороны супруга.

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Автор: Руслан Неглинный
#петербург #арестован #расчленитель #муж

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