Два товарных поезда столкнулись на юге Петербурга и сошли с рельсов

Столкновение двух товарных поездов произошло на участке железной дороги в Купчино, сообщают официальные представители пресс-службы ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел на товарной ветке за торговым комплексом "Балканский", подчеркивают представители экстренных служб. Как уточняется, оба машиниста не получили серьезных травм, были осмотрены медиками на месте происшествия и отпущены без последующей госпитализации.

В настоящее время движение пассажирских и грузовых составов организовано по резервному маршруту. На месте работают сотрудники экстренных служб, уточняются все детали происшествия.