Малофеев объяснил блокировку «Царьграда» на YouTube своей борьбой за интересы России

Блокировка российского канала «Царьград ТВ» на видеохостинге YouTube связана с желанием Запада нанести политический удар по председателю совета директоров группы «Царьград» Константину Малофееву. Об этом «Политике Сегодня» сообщили в пресс-службе предпринимателя.

«Нанесен политический удар персонально по Малофееву. США и Евросоюз еще в 2014 году внесли его в санкционные списки, и только сейчас Google решила воспользоваться этим. Он всегда выступал за политическую и экономическую независимость России от Запада, за сохранение семейных ценностей. Видимо, именно это и не понравилось западному видеохостингу», — сказал представитель Малофеева.

Ранее «Царьград» сообщил, что YouTube заблокировал канал в ночь на 28 июля без предупреждения и объяснения причин. В свою очередь, в Google объяснили решение нарушением «закона о санкциях и соблюдении правил торговли». Телеканал намерен оспорить блокировку своего онлайн-медиа в российском суде.

«Мы подаем в суд, исходя из российского законодательства. И суд будет происходить в России. В нашем понимании, как говорят юристы, в данном случае нарушена Конституция РФ, где после поправок говорится о том, что российские законы стоят выше, чем законы других стран. В данном случае заблокировано российское СМИ, которое по российским законам ничего не нарушало. Заблокировано на основании санкций, которые ввели американцы против Константина Валерьевича. Они применили свое законодательство против российского СМИ на территории РФ», — сказали в пресс-службе Малофеева.

Константин Малофеев находится под санкциями США с 2014 года в связи с событиями на востоке Украины. Предприниматель и заместитель главы Всемирного русского народного собора основал «Царьград ТВ» в 2015 году. Онлайн-медиа насчитывало миллионную аудиторию на YouTube, позиционировало себя как «первый русский консервативный информационно-аналитический канал». «Царьград ТВ» освещал вооруженный конфликт на востоке Украины, информационно поддерживая самопровозглашенные ДНР и ЛНР.