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15:00   28 Июля 2020
Общество

Приближающийся к Земле астероид не помешает работе спутников и интернета

Приближающийся к Земле астероид не помешает работе спутников и интернета

Россияне, узнав, что к Земле приближается астероид, забеспокоились, не повлияет ли такое явление на работу интернета. Поводов для паники нет, заверил заведующий отделом физики и эволюции звезд в Институте астрономии РАН Дмитрий Вибе.

Интерес к астероиду 2009 PQ1, который пролетит мимо Земли 5 августа, вызван его размерами, отметил специалист в интервью для канала "360". Более того, уже 6 сентября к планете приблизится небесное тело, диаметр которого до 260 метров. Однако это всего лишь "крохотные песчинки", которые ничего не значат, пояснил Дмитрий Вибе.

Астероид 2009 PQ1 был открыт 14 августа 2009 года. Он относится к "Апполонам", то есть к тем небесным телам, которые пересекают орбиту Земли. В следующий раз он приблизится к планете только в 2137 году. Диаметр астероида составляет до 190 метров.

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Автор: Ирина Большунова
#земля #астероид #вибе

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