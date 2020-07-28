Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Малофеев объяснил блокировку «Царьграда» на YouTube своей борьбой за интересы России

Малофеев объяснил блокировку «Царьграда» на YouTube своей борьбой за интересы России

 Экономист Сафонов оценил идею Минфина повысить пенсии за счет коррупционеров

Экономист Сафонов оценил идею Минфина повысить пенсии за счет коррупционеров
Польша законсервировала своих женщин

Польша законсервировала своих женщин

 Чемезов подтвердил выполнение гособоронзаказа Ростехом на 99%

Чемезов подтвердил выполнение гособоронзаказа Ростехом на 99%
«Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции

«Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции

 Близятся выборы в США, американцы вооружаются свастикой

Близятся выборы в США, американцы вооружаются свастикой
Малофеев объяснил блокировку «Царьграда» на YouTube своей борьбой за интересы России

Малофеев объяснил блокировку «Царьграда» на YouTube своей борьбой за интересы России

 Экономист Сафонов оценил идею Минфина повысить пенсии за счет коррупционеров

Экономист Сафонов оценил идею Минфина повысить пенсии за счет коррупционеров
Польша законсервировала своих женщин

Польша законсервировала своих женщин

 Чемезов подтвердил выполнение гособоронзаказа Ростехом на 99%

Чемезов подтвердил выполнение гособоронзаказа Ростехом на 99%
«Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции

«Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции

 Близятся выборы в США, американцы вооружаются свастикой

Близятся выборы в США, американцы вооружаются свастикой
15:23   28 Июля 2020
Ближнее зарубежье

Польша законсервировала своих женщин

Польша законсервировала своих женщин

Польша покидает Конвенцию Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин. Министр юстиции Збигнев Зебро заявил, что страна и «без влияния идеологии» соблюдает все необходимые стандарты в этой области. Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич объяснил, что все дело в консервативной позиции правящей партии.

«Я считаю, что Польша – это единственная страна Европы, которая сейчас полностью привержена католичеству в самом каноничном виде. А католическая версия христианства больше молчит, чем говорит о равном статусе мужчин и женщин. В Варшаве все больше ощущают, что модель регулирования на базе либеральных ценностей, которую продвигает Брюссель, не нужна стране. В этом смысле, балом правят польские консерваторы», — считает ученый.

Споры вокруг данной конвенции идут в Польше с 2015 года. Тогда поддержку ей оказала центристская партия «Гражданская платформа». Однако в том же году ее сменила «Право и справедливость», которая отличается консервативными взглядами и тесным сотрудничеством с католической церковью.

Среди стран Евросоюза вряд ли найдется другая, готовая последовать за Польшой к выходу из конвенции Совета Европы, заверил Межевич.

«Подобный подход также близок Венгрии, но в целом только Польша сейчас может позволить себе продемонстрировать свою позицию Европейскому союзу. Причем не только по этому вопросу», — заключил специалист.

Польша промолчит о насилии над женщинами

Збигнев Зебро заверил, что под громкими лозунгами о равноправии скрывается подрыв традиционных ценностей: «ставит под сомнение институты семьи, веры». Он уверен, что документ навязывает полякам фальшивую идеологию отказа от привычного понимания мужчины и женщины в пользу теории о разнообразии полов.

Варшава запустила процесс выхода из конвенции 27 июля 2020 года. Совет Европы выразил тревогу по поводу резкой позиции польского руководства. Генеральный секретарь СЕ Пейчинович-Бурич назвал это «огромным откатом назад» в вопросе защиты женщин.

С партией «Право и справедливость» тесно связан нынешний президент Польши Анджей Дуда. «Политика Сегодня» уже писала, что консервативное направление партии Дуды полякам ближе, нежели позиции либерала, мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

Польша промолчит о насилии над женщинами

Конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин одобрили все 47 стран-членов Совета Европы в 2011 году. Польша подписала документ в 2012 году, а ратифицировала лишь в 2015. В конвенции прописаны стандарты предотвращения насилия, обеспечения защиты и уголовного преследования.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#европа #польша #конвенция #совет европы #защита прав женщин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...