Польша законсервировала своих женщин

Польша покидает Конвенцию Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин. Министр юстиции Збигнев Зебро заявил, что страна и «без влияния идеологии» соблюдает все необходимые стандарты в этой области. Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич объяснил, что все дело в консервативной позиции правящей партии.

«Я считаю, что Польша – это единственная страна Европы, которая сейчас полностью привержена католичеству в самом каноничном виде. А католическая версия христианства больше молчит, чем говорит о равном статусе мужчин и женщин. В Варшаве все больше ощущают, что модель регулирования на базе либеральных ценностей, которую продвигает Брюссель, не нужна стране. В этом смысле, балом правят польские консерваторы», — считает ученый.

Споры вокруг данной конвенции идут в Польше с 2015 года. Тогда поддержку ей оказала центристская партия «Гражданская платформа». Однако в том же году ее сменила «Право и справедливость», которая отличается консервативными взглядами и тесным сотрудничеством с католической церковью.

Среди стран Евросоюза вряд ли найдется другая, готовая последовать за Польшой к выходу из конвенции Совета Европы, заверил Межевич.

«Подобный подход также близок Венгрии, но в целом только Польша сейчас может позволить себе продемонстрировать свою позицию Европейскому союзу. Причем не только по этому вопросу», — заключил специалист.

Збигнев Зебро заверил, что под громкими лозунгами о равноправии скрывается подрыв традиционных ценностей: «ставит под сомнение институты семьи, веры». Он уверен, что документ навязывает полякам фальшивую идеологию отказа от привычного понимания мужчины и женщины в пользу теории о разнообразии полов.

Варшава запустила процесс выхода из конвенции 27 июля 2020 года. Совет Европы выразил тревогу по поводу резкой позиции польского руководства. Генеральный секретарь СЕ Пейчинович-Бурич назвал это «огромным откатом назад» в вопросе защиты женщин.

С партией «Право и справедливость» тесно связан нынешний президент Польши Анджей Дуда. «Политика Сегодня» уже писала, что консервативное направление партии Дуды полякам ближе, нежели позиции либерала, мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

Конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин одобрили все 47 стран-членов Совета Европы в 2011 году. Польша подписала документ в 2012 году, а ратифицировала лишь в 2015. В конвенции прописаны стандарты предотвращения насилия, обеспечения защиты и уголовного преследования.