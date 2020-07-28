Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Малофеев объяснил блокировку «Царьграда» на YouTube своей борьбой за интересы России

Малофеев объяснил блокировку «Царьграда» на YouTube своей борьбой за интересы России

 Экономист Сафонов оценил идею Минфина повысить пенсии за счет коррупционеров

Экономист Сафонов оценил идею Минфина повысить пенсии за счет коррупционеров
Польша законсервировала своих женщин

Польша законсервировала своих женщин

 Чемезов подтвердил выполнение гособоронзаказа Ростехом на 99%

Чемезов подтвердил выполнение гособоронзаказа Ростехом на 99%
«Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции

«Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции

 Близятся выборы в США, американцы вооружаются свастикой

Близятся выборы в США, американцы вооружаются свастикой
Малофеев объяснил блокировку «Царьграда» на YouTube своей борьбой за интересы России

Малофеев объяснил блокировку «Царьграда» на YouTube своей борьбой за интересы России

 Экономист Сафонов оценил идею Минфина повысить пенсии за счет коррупционеров

Экономист Сафонов оценил идею Минфина повысить пенсии за счет коррупционеров
Польша законсервировала своих женщин

Польша законсервировала своих женщин

 Чемезов подтвердил выполнение гособоронзаказа Ростехом на 99%

Чемезов подтвердил выполнение гособоронзаказа Ростехом на 99%
«Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции

«Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции

 Близятся выборы в США, американцы вооружаются свастикой

Близятся выборы в США, американцы вооружаются свастикой
14:48   28 Июля 2020
Общество

Франц Клинцевич назвал протесты в Хабаровске искусственным спектаклем

Франц Клинцевич назвал протесты в Хабаровске искусственным спектаклем

Полиция нашла у участников незаконного митинга в Хабаровске топор и ножи. Властям следует ужесточить наказание за участие в подобных мероприятиях, чтобы предотвратить этот "спектакль", уверен сенатор Франц Клинцевич.

Нессанкционированные акции в Хабаровске проходят после задержания экс-губернатора Сергея Фургала. Правоохранители подтвердили, что на протесты привозят людей со всей России, злоумышленники за деньги устраивают провокации на этих акциях. По мнению сенатора, жители города и края имеют право высказывать свое мнение, однако недобросовестные люди пользуются этим и превращают мирные акции в массовые провокации.

"О том, что вся ситуация в Хабаровском крае – искусственно срежиссированный спектакль, в котором дурачат местных жителей, я говорю с первого дня", — заявил сенатор в беседе с корреспондентом "Экономики сегодня".

Фургала задержали по подозрению в причастности к организации убийств и покушению. Политик находится в СИЗО. Врио губернатора Хабаровского края стал Михаил Дегтярев. Новое руководство края намерено разобраться со всеми проблемами региона, заверил он.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#клинцевич #хабаровск #митинги

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...