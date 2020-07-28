Франц Клинцевич назвал протесты в Хабаровске искусственным спектаклем

Полиция нашла у участников незаконного митинга в Хабаровске топор и ножи. Властям следует ужесточить наказание за участие в подобных мероприятиях, чтобы предотвратить этот "спектакль", уверен сенатор Франц Клинцевич.

Нессанкционированные акции в Хабаровске проходят после задержания экс-губернатора Сергея Фургала. Правоохранители подтвердили, что на протесты привозят людей со всей России, злоумышленники за деньги устраивают провокации на этих акциях. По мнению сенатора, жители города и края имеют право высказывать свое мнение, однако недобросовестные люди пользуются этим и превращают мирные акции в массовые провокации.

"О том, что вся ситуация в Хабаровском крае – искусственно срежиссированный спектакль, в котором дурачат местных жителей, я говорю с первого дня", — заявил сенатор в беседе с корреспондентом "Экономики сегодня".

Фургала задержали по подозрению в причастности к организации убийств и покушению. Политик находится в СИЗО. Врио губернатора Хабаровского края стал Михаил Дегтярев. Новое руководство края намерено разобраться со всеми проблемами региона, заверил он.