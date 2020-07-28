МИД Германии: Берлин не пойдет на сделки в области вооружений с Турцией

Германия отказывается от оружейных контрактов с Турцией из-за вмешательства Анкары в ливийский кризис, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Подобное заявление было сделано немецким министром иностранных дел в связи с турецкой интервенцией в Ливии, передает ФАН. Маас подчеркнул, что Берлин не будет заключать оружейные сделки с Анкарой, добавив, что Германия выступает против вмешательства во внутриливийские дела.

ФРГ не приемлет турецкую агрессию в Ливии, в связи с чем прекращает поставки военной техники Турции, а также любую деятельность по обеспечению флота, подчеркнул глава немецкого МИД. Он добавил, что Анкара является союзником по НАТО, однако Берлин осуждает вмешательство Турции в ливийский кризис.