Чемезов сообщил Путину о работе над второй поставкой С-400 в Турцию

Россия ведет работу над возможной поставкой второй партии систем С-400 в Турцию. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Глава корпорации сообщил президенту, что портфель оборонных заказов Ростеха составляет 51,1 миллиарда долларов. Основную часть заказа составляет продукция для ВВС и ПВО. В начале года пакет оружейных заказов составлял 55 миллиардов долларов.