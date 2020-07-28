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14:26   28 Июля 2020
Армия

Чемезов сообщил Путину о работе над второй поставкой С-400 в Турцию

Чемезов сообщил Путину о работе над второй поставкой С-400 в Турцию

Россия ведет работу над возможной поставкой второй партии систем С-400 в Турцию. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Глава корпорации сообщил президенту, что портфель оборонных заказов Ростеха составляет 51,1 миллиарда долларов. Основную часть заказа составляет продукция для ВВС и ПВО. В начале года пакет оружейных заказов составлял 55 миллиардов долларов.

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Автор: Борис Нестеров
#путин #с-400 #чемезов

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