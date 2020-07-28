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14:12   28 Июля 2020
Экономика

Чемезов подтвердил выполнение гособоронзаказа Ростехом на 99%

Чемезов подтвердил выполнение гособоронзаказа Ростехом на 99%

Предприятия Ростеха выполнили государственный оборонный заказ на 99,5%, а зарубежный портфель заявок на поставки российского вооружения превышает 51 млрд долларов. Об этом глава госкорпорации Сергей Чемезов сообщил президенту Владимиру Путину.

Российские оборонные компании продолжают наращивать объем поставок вооружения иностранным партнерам. Сегодня отечественный производитель располагает портфелем заказов на сумму более 51 млрд долларов. Об этом глава Ростеха Сергей Чемезов рассказал в ходе встречи с Владимиром Путиным.

Параллельно предприятия в составе госкорпорации продолжают работу по удовлетворению внутреннего спроса. Госкорпорация практически полностью завершила работы по реализации оборонного заказа — осталось произвести и передать заказчику всего 0,5% продукции.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #путин #ростех #гособоронзаказ #чемезов

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