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14:11   28 Июля 2020
Общество

Россия расширит список стран для возобновления авиасообщения

Россия расширит список стран для возобновления авиасообщения

Список стран, с которыми Россия откроет авиасообщение, расширится в ближайшее время. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Южная Корея и Мальдивы могут стать следующими на новом этапе возобновления заграничных авиарейсов, сообщает МИД РФ. С 1 августа россияне смогут отправиться в Турцию и Танзанию. Перелеты между Южной Кореей и Россией могут также начаться с 1 августа, сообщил источник ТАСС.

Граждан РФ предупредили о риске подхватить коронавирусную инфекцию на курортах Турции, которая входит в топ-20 стран по количеству пациентов с COVID-19. Россиянам предложили рассмотреть отдых на отечественных курортах.

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Автор: Ирина Большунова
#авиасообщение #границы #коронавирус

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