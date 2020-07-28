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15:01   28 Июля 2020
Россия

Экономист Сафонов оценил идею Минфина повысить пенсии за счет коррупционеров

Экономист Сафонов оценил идею Минфина повысить пенсии за счет коррупционеров

В пресс-службе Минфина сообщили о разработке нового проекта в Гражданский кодекс РФ, согласно которому конфискованные деньги будут перечислять в бюджет Пенсионного фонда России. «Политика сегодня» обсудила инициативу с проректором Финансовой академии при правительстве Александром Сафоновым.

Госорганизации необходимы дополнительные денежные средства, однако предложение министерства вряд ли поможет устранить имеющийся дефицит, считает профессор. Дело в том, что казна ПФР зависит от федерального бюджета на 49%.

«Это с учетом, что мы тратим 6,5–7 триллионов рублей на все выплаты. Поэтому не думаю, что будут большие цифры [от инициативы], но в любом случае дополнительные деньги в Пенсионный фонд это уже хорошо», — отреагировал он.

Решение о признании денег коррупционными, как указал собеседник ПС, будет принимать суд. После чего, средства перенаправят в федеральный бюджет, а уже потом в Пенсионный фонд. Однако сам процесс признания денег не соответствующими источникам доходам, достаточно сложный. Поэтому пока сложно определить, насколько эта мера будет эффективна.

«Такой практики у нас нет», — пояснил экономист.

Дополнительные денежные средства не устранят дефицит бюджета ПФР

Минфин отметил, что инициатива направлена на устранение многомиллионного дефицита ПФР. Сейчас в пользу государства изымается только имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы. Вместе с тем, документ готовы поддержать в большинстве фракций Госдумы.

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Автор: Карина Азоян
#россия #пенсии #минфин #пфр

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