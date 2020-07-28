Закон о санкциях и нарушение правил торговли стали причинами блокировки официального YouTube-канала "Царьград ТВ". Именно так иностранная корпорация объяснила свои действия в отношении телеканала.

Компания Google дала объяснения блокировке YouTube-канала "Царьград ТВ". В официальном комментарии говорится, что мера принята в связи с "законом о санкциях и нарушением правил торговли".

Неожиданная для редакции телеканала "Царьград ТВ" блокировка произошла в ночь на 28 июля. Представители компании сообщили, что намерены оспаривать это решение Google в суде. Юрист уже начал подготовку соответствующего иска.

Член Общественной палаты Александр Малькевич ранее назвал действия корпорации очередным эпизодом информационной войны Запада против России.