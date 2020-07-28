Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кремль прокомментировал действия полиции в Хабаровске

Кремль прокомментировал действия полиции в Хабаровске

 Пекин приостановил действие соглашений об экстрадиции между Гонконгом и рядом стран

Пекин приостановил действие соглашений об экстрадиции между Гонконгом и рядом стран
Ходорковский тесно взаимодействует с сотрудницей "Медузы" Лысовой

Ходорковский тесно взаимодействует с сотрудницей "Медузы" Лысовой

 Соединенные Штаты пытаются увеличить свое влияние в Арктике с помощью военной мощи

Соединенные Штаты пытаются увеличить свое влияние в Арктике с помощью военной мощи
Близятся выборы в США, американцы вооружаются свастикой

Близятся выборы в США, американцы вооружаются свастикой

 Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавирусной инфекции в мире

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавирусной инфекции в мире
Кремль прокомментировал действия полиции в Хабаровске

Кремль прокомментировал действия полиции в Хабаровске

 Пекин приостановил действие соглашений об экстрадиции между Гонконгом и рядом стран

Пекин приостановил действие соглашений об экстрадиции между Гонконгом и рядом стран
Ходорковский тесно взаимодействует с сотрудницей "Медузы" Лысовой

Ходорковский тесно взаимодействует с сотрудницей "Медузы" Лысовой

 Соединенные Штаты пытаются увеличить свое влияние в Арктике с помощью военной мощи

Соединенные Штаты пытаются увеличить свое влияние в Арктике с помощью военной мощи
Близятся выборы в США, американцы вооружаются свастикой

Близятся выборы в США, американцы вооружаются свастикой

 Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавирусной инфекции в мире

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавирусной инфекции в мире
13:27   28 Июля 2020
Армия

Иранские военные провели учения с атакой на авианосец США

Иранские военные провели учения с атакой на авианосец США

Учения иранских военнослужащих в Персидском заливе включили в свою программу атаку на американский авианосец. В западной части Ормузского пролива была использована реплика американского корабля.

Маневры проводит Корпус стражей исламской революции (КСИР). Эти учения получили кодовое название "Великий пророк – 14". В них принимают участие военно-морские и аэрокосмические подразделения.

Запуск ракеты по кораблю произвели с боевого вертолета. Также был отработан захват судна при помощи катеров и вертолетов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#сша #иран #учения

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...