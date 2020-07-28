Иранские военные провели учения с атакой на авианосец США

Учения иранских военнослужащих в Персидском заливе включили в свою программу атаку на американский авианосец. В западной части Ормузского пролива была использована реплика американского корабля.

Маневры проводит Корпус стражей исламской революции (КСИР). Эти учения получили кодовое название "Великий пророк – 14". В них принимают участие военно-морские и аэрокосмические подразделения.

Запуск ракеты по кораблю произвели с боевого вертолета. Также был отработан захват судна при помощи катеров и вертолетов.