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Кремль прокомментировал действия полиции в Хабаровске

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Кремль прокомментировал действия полиции в Хабаровске

Кремль прокомментировал действия полиции в Хабаровске

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Ходорковский тесно взаимодействует с сотрудницей "Медузы" Лысовой

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13:18   28 Июля 2020
Общество

Кремль прокомментировал действия полиции в Хабаровске

Кремль прокомментировал действия полиции в Хабаровске

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков оценил работу сотрудников правоохранительных органов во время несогласованных митингов в административном центре Хабаровского края.

Действия полицейских во время несанкционированных митингов в Хабаровске в Кремле считают "корректными и адекватными", заявил Песков в ходе брифинга 28 июля. Массовые акции протеста начались в крупнейшем городе на Дальнем Востоке вскоре после ареста экс-губернатора края Фургала. Он обвиняется в организации заказных убийств.

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Автор: Борис Нестеров
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