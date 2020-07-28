Кремль прокомментировал действия полиции в Хабаровске

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков оценил работу сотрудников правоохранительных органов во время несогласованных митингов в административном центре Хабаровского края.

Действия полицейских во время несанкционированных митингов в Хабаровске в Кремле считают "корректными и адекватными", заявил Песков в ходе брифинга 28 июля. Массовые акции протеста начались в крупнейшем городе на Дальнем Востоке вскоре после ареста экс-губернатора края Фургала. Он обвиняется в организации заказных убийств.