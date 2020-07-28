Ходорковский тесно взаимодействует с сотрудницей "Медузы" Лысовой

Беглый олигарх Михаил Ходорковский сотрудничает с заместителем главного редактора издания "Медуза" Татьяной Лысовой, подконтрольные СМИ которой спонсируются иностранными фондами.

Лысова неоднократно выступала в интересах Ходорковского и была свидетелем защиты по "второму делу ЮКОСа". Беглый олигарх при запуске "Медузы" передал компании примерно 250 тысяч долларов. Издание получает гранты от связанных с фондом Сороса OAK Foundation и агентства SIDA.

Ходорковский после освобождения из тюрьмы начал искать исполнителей для своих "общественных проектов". Одной из первых на его предложение согласилась бывший главред Lenta.ru Галина Тимченко. Сын другого беглого олигарха, Борис Зимин, выступил посредником в переговорах, пишет Федеральное агентство новостей.

Издание зарегистрировано в Латвии, данные о его спонсорах отсутствуют в открытом доступе. Ходорковский, который официально прекратил контакты с "Медузой", настаивал на регистрации компании именно в этой стране.

Телеканал "360" сообщал, что журналист "Медузы" Иван Голунов подал иск на полицейских, которые участвовали в его задержании в прошлом году.