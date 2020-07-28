Соединенные Штаты пытаются увеличить свое влияние в Арктике с помощью военной мощи

США значительно отстали от России в освоении северных территорий и пытаются компенсировать свой просчет с помощью военной мощи. Такую точку зрения выразил отставной полковник и обозреватель Виктор Баранец.

НАТО в последнее время увеличила количество военных учений в Арктическом регионе. Они происходят по инициативе США, которые призывают своих союзников, Норвегию и Канаду, проводить маневры, отметил Баранец. По его словам, даже американские адмиралы признают превосходство России в военном освоении Арктики.

Северный морской путь (СМП) привлекателен с экономической точки зрения. По нему можно гораздо быстрее доставлять товары из Азии в Европу. Американцы осознали, что упустили перспективное направление, которое находится под контролем РФ и идет на пользу Китаю. Вашингтон имеет в распоряжении на севере всего два ледокола, в противовес десяткам российских кораблей, пишет новостное агентство "Харьков".

Телеканал "360" сообщал, что ВМФ России планирует начать испытания новых боевых модулей до конца августа.