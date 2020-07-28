Пекин приостановил действие соглашений об экстрадиции между Гонконгом и рядом стран

Министерство иностранных дел Китая сообщило о приостановлении действия соглашений об экстрадиции, которые были заключены между Гонконгом, Британией, Канадой и Австралией.

Несколькими днями ранее правительства ряда стран также приостановили действие соглашения. На неопределенный срок документ был остановлен властями Великобритании 20 июля. Тогда об этом сообщил глава МИД страны Доминик Рааб. Сейчас же Пекин принял решение временно остановить действие документа об экстрадиции Гонконга с Австралией, Британией и Канадой.

Власти Новой Зеландии также приняли решение о приостановке договора. Причиной стал новый закон, который согласовали власти КНР, об обеспечении национальной безопасности на территории Гонконга, специального административного района.