"Царьград ТВ" оспорит блокировку своего канала на YouTube через суд

Западный видеохостинг YouTube не озвучивая причин заблокировал канал "Царьград ТВ". Редакция телеканала уже начала готовить судебный иск в отношении корпорации Google.

Блокировка YouTube-канала "Царьград ТВ" очень удивила редакцию канала. Западная корпорация Google, которой принадлежит платформа, не удосужилась прислать даже предупреждение, и до сих пор не объяснила причины принятых мер.

Редактор "Царьград ТВ" Дарья Токарева заявила, что было принято коллективное решение обратиться в суд. Юрист канала уже начал готовить иск к YouTube.