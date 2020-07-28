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 Пекин приостановил действие соглашений об экстрадиции между Гонконгом и рядом стран

Пекин приостановил действие соглашений об экстрадиции между Гонконгом и рядом стран
Ходорковский тесно взаимодействует с сотрудницей "Медузы" Лысовой

Ходорковский тесно взаимодействует с сотрудницей "Медузы" Лысовой

 Соединенные Штаты пытаются увеличить свое влияние в Арктике с помощью военной мощи

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13:09   28 Июля 2020
Происшествия

"Царьград ТВ" оспорит блокировку своего канала на YouTube через суд

"Царьград ТВ" оспорит блокировку своего канала на YouTube через суд

Западный видеохостинг YouTube не озвучивая причин заблокировал канал "Царьград ТВ". Редакция телеканала уже начала готовить судебный иск в отношении корпорации Google.

Блокировка YouTube-канала "Царьград ТВ" очень удивила редакцию канала. Западная корпорация Google, которой принадлежит платформа, не удосужилась прислать даже предупреждение, и до сих пор не объяснила причины принятых мер.

Редактор "Царьград ТВ" Дарья Токарева заявила, что было принято коллективное решение обратиться в суд. Юрист канала уже начал готовить иск к YouTube.

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Автор: Илья Романович
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