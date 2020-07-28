ФБК Навального снова получил штраф за нарушение закона об иноагентах

Симоновский районный суд Москвы выписал штраф в 300 тыс. рублей "Фонду борьбы с коррупцией" Алексея Навального. Работа YouTube-канала "Навальный Live" велась без обязательной пометки "иностранный агент".

Так называемый "фонд" Навального получил новый штраф в 300 тысяч рублей. Протокол составили за нарушение закона об иностранных агентах. Как сообщили в Симоновском районном суде Москвы, принадлежащий НКО "YouTube-канале "Навальный Live" работал без надлежащей для иноагента маркировки. Несколько ранее ФБК получил подобный штраф за работу без пометки в Instagram.

Общая сумма судебных взысканий с ФБК давно перевалила за несколько миллионов. Это вынудило Алексея Навального объявить о ликвидации "фонда". Свою деятельность он будет вести от имени новообразованного "Фонда защиты прав гражданина".