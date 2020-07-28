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Пекин приостановил действие соглашений об экстрадиции между Гонконгом и рядом стран
Ходорковский тесно взаимодействует с сотрудницей "Медузы" Лысовой

Ходорковский тесно взаимодействует с сотрудницей "Медузы" Лысовой

 Соединенные Штаты пытаются увеличить свое влияние в Арктике с помощью военной мощи

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13:05   28 Июля 2020
Политика

Зеленский сообщил об уходе Кучмы из контактной группы по Донбассу

Зеленский сообщил об уходе Кучмы из контактной группы по Донбассу

Представитель украинского государства в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма сложил свои полномочия. Об этом объявил президент страны Владимир Зеленский.

На прошлой неделе участники контактной группы, в которую входят Украина, Российская Федерация и ОБСЕ, достигли договоренностей о введении режима прекращения огня в Донбассе. Перемирие стартовало в ночь на 27 июля. Соблюдение договоренностей кроме контролеров отслеживается сотрудниками прессы.

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Автор: Борис Нестеров
#донбасс #украина #контактная группа #кучма #зеленский

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