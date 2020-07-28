Зеленский сообщил об уходе Кучмы из контактной группы по Донбассу

Представитель украинского государства в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма сложил свои полномочия. Об этом объявил президент страны Владимир Зеленский.

На прошлой неделе участники контактной группы, в которую входят Украина, Российская Федерация и ОБСЕ, достигли договоренностей о введении режима прекращения огня в Донбассе. Перемирие стартовало в ночь на 27 июля. Соблюдение договоренностей кроме контролеров отслеживается сотрудниками прессы.